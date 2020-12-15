В Златоусте появился новый компьютерный томограф

Средства на его приобретение выделили из областного бюджета.

Новый томограф запустили в работу в Златоусте. Оборудование было приобретено в рамках реализации программы оснащения медучреждений для борьбы с коронавирусом. Это второй аппарат КТ в государственных больницах округа. Средства на его приобретение (почти 54 миллиона рублей) были направлены из областного бюджета. Ремонт помещения, где расположился новый компьютерный томограф, также сделали за счёт областной казны.

«Чтобы укрепить систему здравоохранения и сделать данный вид диагностической услуги более доступным, было принято решение установить в Златоусте второй компьютерный томограф. Всего в этом году для города было закуплено 206 единиц медоборудования более чем на 200 миллионов рублей. Программа будет продолжаться», — сообщил Евгений Ванин.

Благодаря новому мощному аппарату врачи Златоуста теперь смогут моментально диагностировать изменения в легких, а также определять процент их заражения. Томограф способен делать не только снимки, но и 3D-изображения высокого качества. Персонал уже обучили работе на новом оборудовании.

«Спасибо за такую поддержку губернатору Челябинской области Алексею Текслеру — по его инициативе у нас в городе появился данный аппарат, первому вице-губернатору Ирине Гехт и министерству здравоохранения региона. Конечно, большая признательность коллективу диагностического отделения. Обследуют по 80—100 пациентов ежедневно. Настоящие профессионалы своего дела и герои нашего времени!» — отметил глава округа Максим Пекарский.

На КТ пациентов направляют врачи поликлиник, стационаров или скорой помощи. Здесь, после прохождения обследования, они сразу смогут получить на руки заключение. Дальше будет принято решение по маршрутизации: в терапию, на ковидную базу или домой — лечиться амбулаторно. В планах — на месте организовать для последних и бесплатную выдачу лекарств.

Как отметили в Минздраве региона, в ближайшее время златоустовские больницы получат рентгеноборудование и оборудование для оснащения травматологического отделения. До конца года должны поступить артроскопическая стойка, С-дуга и рентгенопрозрачный операционный стол, необходимые для работы травматологов.