Новый паспорт можно получить даже в режиме самоизоляции

Даже если заявление было подано через МФЦ.

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По всей России продлен режим обязательной самоизоляции. В Челябинской области он будет действовать минимум до 19 апреля. Но многие в это время должны получить новый паспорт, к примеру, те, кому в марте или апреле исполняется 14, 20 и 45 лет. Кто-то либо уже подал заявление, либо должен это сделать в кратчайшие сроки.

Большинство подать заявление на получение паспорта гражданина России успели в многофункциональных центрах. Но из-за их закрытия не успели его получить. Теперь все это делается через паспортные столы, которые расположены в отделах полиции области.

«Кто сдал документы до введения карантина — все смогли получить паспорт в органах полиции. Это же касается и водительских удостоверений», — рассказали в региональном МФЦ.

Но что касается тех, кто только должен написать заявление на получение документа, то им нужно обратиться непосредственно в местный отдел полиции. Они работают в прежнем режиме. Также всю информацию о замене официальных документов можно узнать на портале Госуслуги.

А по всем вопросам, касающимся информации об обязательной самоизоляции или коронавирусной инфекции, можно обратиться на круглосуточную горячую линию Челябинской области: 8-800-201-41-88.