Челябинские школы и кружки переходят на дистанционное обучение

Всю информацию по организации процесса учреждения должны разместить на официальных сайтах.

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В Челябинске все школы и учреждения дополнительного образования переходят на дистанционное обучение. Старт нового формата уже сегодня, 6 апреля. Об этом, на традиционном аппаратном совещании главы города Натальи Котовой сообщила начальник управления образования администрации Светлана Портье.

«Образовательным организациям рекомендовано разработать локальные акты, о форме ведения образовательной деятельности, определить график работы, численность сотрудников которые будут непосредственно заняты в этом процессе. При этом необходимо максимально задействовать сайты образовательных учреждений, где должно быть опубликовано расписание, ответы на вопросы родителей, номера телефонов горячей линии и другая информация, которая необходима для организации процесса», — отмечает Светлана Портье.

Мэр Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что важно напомнить родителям, что в режим самоизоляции дети должны оставаться дома.

«Вчера было много детей на стадионах, школы открыли стадионы, проведите беседы со школами, все находятся на самоизоляции, стадионы не открываем. С родителями провести беседу, чтобы дети находились дома, с педагогами провести беседу, чтобы они составили расписание так, чтобы все были заняты все время. И родителей через классных руководителей еще раз предупредите о том, чтобы соблюдали режим самоизоляции», — подчеркнула Наталья Котова.

Работа детских садов также скорректирована, в них, по-прежнему, функционируют только дежурные группы. Всего в городе в 120 учреждениях открыто 127 групп, их посещает 736 детей, работу обеспечивает 681 сотрудник.