Новый парк построят на Тополиной аллее в Челябинске

В разработке проекта примут участие местные жители и студенты ЮУрГУ.

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Жители челябинской Тополиной аллеи предложили городской администрации построить в микрорайоне парк. С данной инициативой они вышли к главе Центрального района Челябинска Виктору Ереклинцеву.



Сейчас горожанам страшно гулять в парке на Тополиной аллее. Везде заросли, мусор, битое стекло и остатки строительных материалов. Как отметил житель Челябинска Илья Ковригин, он живет на «Тополинке» уже пятый год. И всё это время вместе с соседями хочет создать рядом, в лесу, благоустроенный парк. За примеры мужчина берёт другие общественные территории Челябинска.

«Мы хотим в принципе аналога таких парков, как Гагарина, как парк на Захаренко. То есть, чтобы было зонирование территории. Где люди могли бы гулять с детьми. Были сформированы тропинки»,— поделился житель Тополиной аллеи Илья Ковригин.

С предложением построить экопарк инициативные челябинцы обратились к главе Центрального района Виктору Ереклинцеву. На встречу они пришли с полноценными эскизами и дизайн-проектом. И администрация не оставит пожелания жителей просто так. Их учтут в генеральном плане застройки.

«И в районе, и в городе это вот как раз будет первый случай такого активного участия жителей в создании проекта благоустройства. Так называемое соучастное проектирование. Очень хорошо, что жители активно принимают участие, ну и самое главное, что идет такой хороший конструктив»,— сказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев

К разработке проекта благоустройства подключат студентов ЮУрГУ. На архитектурном факультете будет объявлен конкурс на лучшую дизайн-идею. Ректор университета Александр Шестаков отметил, что жители сами выберут лучший проект.

«Возможно это будет сочетание элементов некоторых проектов. Потому что здесь довольно большая территория и несколько площадок»,— поделился ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Отметим, что это не первый крупный проект для студентов-архитекторов. Они уже работали над благоустройством Ленинского района и сквера «Молодежный». Создавать новую зону отдыха в Центральном районе по их эскизам будут поэтапно и полностью оформят к 2025 году.