Если нужно — будет суд: Минэкологии встанет на защиту нацпарка «Зигальга»

Общественники забеспокоились соседством новой охраняемой территории и охотхозяйств.

Послушать 00:00

Челябинская область одной из первых выполнила поручение президента и в рамках национального проекта «Экология» в регионе появился новый национальный парк — «Зигальга». Он получил статус особо охраняемой территории, а следовательно теперь охраняется государством.

«В границах парка запрещена вырубка деревьев, а также любая охота. Границы нацпарка разрабатывались Минприроды РФ. В том случае, если границы парка проходят по территории охотничьих хозяйств, министерство инициирует судебный процесс по изъятию всей территории или ее части, используемой под государственные нужды», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Именно такое соседство и обеспокоило общественников, которые обратились в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, департамент лесного хозяйства УрФО и непосредственно к главе региона с просьбой с просьбой исключить риски для истребления флоры и фауны «Зигальги».

«Фактически охотхозяйство расположено на границе трех ООПТ, где добыча охотничьих ресурсов запрещена. Территория между ними не огорожена, в связи с чем происходит свободная миграция животных между нацпарком и охотхозяйством, в результате чего жизнь животных, в том числе краснокнижных, подвергается опасности. Это абсурдная ситуация: получается, в нацпарке животное защищено, но лишь пока не пересекло незримую границу. Это абсолютно противоречит требованиям указа президента РФ и ставит под удар саму цель сохранения уникальной природы Южного Урала», — заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Речь идет о охотхозяйстве «Бахта», которое граничит с нацпарком с восточной стороны, на территории Катав-Ивановского района. Общественники обеспокоены, что на данной территории расположен целый комплекс реликтовых и эндемичных видов растений, произрастают горно-луговые и горно-тундровые растительные сообщества, обитают и размножаются редкие и исчезающие виды животных, занесенных в Красные книги различных рангов.

«Что касается охотугодья „Бахта“, то его граница не включена в территорию нацпарка, и у министерства нет оснований для прекращения на его территории охоты и изъятия территории у охотпользователя. Если будет принято решение об увеличении границ национального парка, а такое решение принимает Правительство РФ, то также через суд будет изъята данная земля для государственных нужд», — отметил Виталий Безруков.

К слову, прецеденты с обращением в суд у Минэкологии региона уже есть: в настоящее время готовится иск в «арбитраж» на общество охотников и рыболовов области. Ведомство обратилось в организацию с предложением о безвозмездном отказе от территории катав-ивановского охотхозяйства в пользу нацпарка «Зигальга», но получило отказ. В настоящее время также готовится ходатайство, которое должно ограничить там охоту до принятия судом решения.