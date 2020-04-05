Новый обитатель появился в приюте Карена Даллакяна

Экзотическое животное нашли случайно на улице.

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В минувшую пятницу в приюте диких животных и птиц Фонда зоозащиты «Спаси меня» появился новый «житель» — хамелеон. Как туда попало экзотическое животное и как оно себя чувствует на данный момент, сайту «Первый областной» рассказал президент Фонда, зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян.

«Хамелеона нашли буквально позавчера вечером мама с дочкой у себя во дворе. Они сразу же доставили его в приют, там наши специалисты диагностировали переохлаждение. Поместили его в террариум со специальными лампами, он отогрелся, пришёл в себя. Сейчас ищем ему сверчков для питания»,— рассказал Карен Даллакян.

По его словам, хамелеон уже поел и сейчас чувствует себя замечательно. Пока неизвестно, будут ли в приюте искать экзотическому животному новых хозяев.

Подписчики страницы ветеринара в социальной сети Instagram возмутились поступку прежних хозяев, которые, скорее всего, просто выбросили животное на улицу в период пандемии коронавируса.

«Что в головах у людей, которые сначала заводят животных, а потом выкидывают? Бедняжка! И снова везение, что подобрали и в приют привезли!»— написал один из пользователей.

А некоторые пользователи даже начали предлагать имена для нового обитателя приюта. Среди предложенных — Карантин, в честь таких непростых дней.