Новый низкопольный трамвай удачно прошёл тест в Челябинске

Вагон останется работать в городе.

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Новый трамвай от «Уралтрансмаша» прошёл обкатку в Челябинске. Курсировать по городу в тестовом режиме он начал в конце декабря прошлого года. За два месяца эксплуатации транспорт сдал экзамен.

«По результатам эксплуатации транспортное средство продолжит радовать челябинцев комфортом передвижения», — сообщает пресс-служба «ЧелябГЭТ».

Современный трамвай модели 71-415 может перевозить до 175 человек. При его разработке учтены пожелания пассажиров и специалистов эксплуатирующих организаций.

«Я управляю 71-415 уже несколько месяцев, но до сих пор пассажиры не могут скрыть своего восторга, когда садятся в вагон. Вагон удобен с точки зрения управления: интересный коммандоаппарат, эргономичный пульт. И, конечно, комфортное сиденье, — когда ты много времени проводишь за рулем, это очень важно!»,— поделился водитель трамвая Сергей Самохвалов.

Хорошие отзывы трамвай получил и от работников технической службы «ЧелябГЭТ». Теперь техобслуживание занимает гораздо меньше времени.

Пресс-служба электротранспорта резюмирует, что вагон продолжит эксплуатацию в Челябинске.