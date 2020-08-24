Новый мусорный полигон строят под Магнитогорском

Его проект был разработан еще в 2018 году.

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В декабре 2015 года Министерством экологии Челябинской области с АО «Управление отходами» подписало соглашение на строительство пяти новых важнейших объектов, среди них — межмуниципальный мусорный полигон, мощностью не менее 175 тысяч тонн в год, а также мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 200 тысяч тонн в год и три мусороперегрузочные станции.

Проект нового мусорного полигона был разработан уже в 2018 году. Затем, после получения необходимых заключений государственной экологической и градостроительной экспертиз, а также разрешения на строительство от администрации Магнитогорска, был определен подрядчик, который уже на данный момент приступил к строительству.

Ведь губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил начать стройку нового полигона как можно скорее. И идет оно уже с июня текущего года. Также подрядчик приступает к созданию мусороперегрузочных станций и мусоросортировочных линий.

«В рамках концессионного соглашения с АО „Управление отходами“ в Магнитогорском кластере началось строительство мусороперегрузочных станций в Верхнеуральском, Агаповском и Кизильском районах. Они позволят оптимизировать систему сбора отходов и их подготовки к дальнейшей обработке. Кроме того, сейчас идет активное строительство мусорного полигона, отвечающего всем требованиям законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», — сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев.

Отмечается, что на участке строительства полигона уже практически завершены земляные работы, и сформирована карта, которая на 90 процентов застелена гидроизоляционным материалом. Сейчас идет обратная засыпка, которая выполнена уже на 30 процентов. Завершить ее планируется в октябре.