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/ Показатели по уборке снега в Челябинске выросли до 50%

Показатели по уборке снега в Челябинске выросли до 50%

«Не стоит расслабляться, половина нарушений еще не исправлена», — сказал Владимир Елистратов.
сегодня в 09:59
  |  Общество

Глава Челябинска Владимир Елистратов провел первое аппаратное совещание в новой должности. Основной темой для обсуждения стал отчет о проделанной работе по очистке города от снега.

Главы районов отчитались о ходе выполнения работ над замечаниями, взаимодействии с подрядчиками, осуществляющими уборку территорий и управляющими компаниями. Как сообщил начальник Управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков, показатель по уборке снега увеличился с 30% до 50%. Тем не менее, по результатам мониторинга было выявлено 114 нарушений.

Звучит красиво, что показатели выросли до 50%, но не стоит расслабляться, поскольку это значит, что половина нарушений все еще не исправлена. Давайте сделаем посильный подарок женщинам к 8 марта, уберем весь снег. — обратился к главам районов глава города Владимир Елистратов.

Отметим, что с начала 2019 года было выписано около 30 штрафов за ненадлежащее содержание территорий, общая сумма составляет около 500 тысяч рублей.

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Комментарии

Парампарампа пу
13:23, 04.03.2019
На 20 процентов выросли показатели, значит и ещё лучше могут. Правда как и любую организацию подгонять приходится, не всегда сами к работе приступают.
Евгения
12:49, 04.03.2019
Что то в ленинском районе не заметила уборки снега, во дворах ничего непочищенно, к садику 2 невозможно подъехать. Маленький ребенок по этим сугробам и гололедице не может пройти, тяжело.
марина
11:02, 04.03.2019
Ув.глава города, если Вы считаете, что сгрести снег на обочины дорог это Уборка,то Вы очень сильно ошибаетесь. Когда Снег начнет таять,город просто утонет в грязной луже!!Желаю Вам пересмотреть свое отношение к городу, главой которого нужно еще стать, а не просто называться им.

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