/ Показатели по уборке снега в Челябинске выросли до 50%

«Не стоит расслабляться, половина нарушений еще не исправлена», — сказал Владимир Елистратов.

Глава Челябинска Владимир Елистратов провел первое аппаратное совещание в новой должности. Основной темой для обсуждения стал отчет о проделанной работе по очистке города от снега.

Главы районов отчитались о ходе выполнения работ над замечаниями, взаимодействии с подрядчиками, осуществляющими уборку территорий и управляющими компаниями. Как сообщил начальник Управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков, показатель по уборке снега увеличился с 30% до 50%. Тем не менее, по результатам мониторинга было выявлено 114 нарушений.

Звучит красиво, что показатели выросли до 50%, но не стоит расслабляться, поскольку это значит, что половина нарушений все еще не исправлена. Давайте сделаем посильный подарок женщинам к 8 марта, уберем весь снег. — обратился к главам районов глава города Владимир Елистратов.

Отметим, что с начала 2019 года было выписано около 30 штрафов за ненадлежащее содержание территорий, общая сумма составляет около 500 тысяч рублей.