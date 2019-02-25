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Главы районов ежедневно мониторят работу подрядчиков по уборке снега

Тех, кто не соблюдает договор с администрацией, ждут штрафные санкции.
сегодня в 16:39
  |  Общество

После совещания в прошлую пятницу, 22 февраля, на котором губернатор отчитал руководителей муниципальных районов за неудовлетворительную уборку снега, в Челябинске началась активная работа. Глава региона подчеркнул, что ситуация в городе недопустимая, и изменения должны произойти уже к понедельнику.

Чистимыми должны быть дороги, бордюры, а также тротуары и внутриквартальные проезды. Если подрядчик не справляется, пусть подключает субподрядные организации. Средств выделяется достаточно — можно вычистить город от снега. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как отметил начальник Управления благоустройства Владимир Жучков, в городе ведется еженедельный мониторинг работ районов по очистке от снега. Злостные нарушения актируются, с начала года было составлено около 30 протоколов за нарушение содержания территорий в порядке. Районы стараются оперативно реагировать на все замечания. Например, в Центральном районе улицы чистят каждый день.

Работа велась все выходные, но некоторые тротуары нельзя убрать механизировано, поскольку они сужены, на них работают ручники. Я объезжал район в выходные, основные тротуары зачищены. В течение недели будем вывозить снег. Его некуда было вывозить, мы пытались, но получалось очень медленно, поскольку была открыта только одна свалка, в нее была очередь. Проблема была и в подрядчиках. Мы отслеживаем их работу ежедневно. Если они не успевают, мы накладываем на них штрафные санкции. — рассказал глава администрации Центрального района Виктор Ереклинцев.

В Советском районе в выходные прошли рейды по территориям. Администрация района не только ведет работу с подрядчиками, но и отправляет уведомления компаниям, которые являются собственниками территорий. Подрядчику же было предложено максимально нарастить мощности.

Если эта просьба не будет выполнена, мы наложим на подрядчика штрафные санкции. Также еженедельно в течение последнего месяца проходят комплексные совещания с руководством крупных управляющих компаний и ТСЖ. Некоторые из них выполняют свои обязанности в полном объеме. — отметил глава администрации Советского района Владислав Макаров.

На те УК и ТСЖ, что пренебрегают своими обязанностями, будут составлены соответствующие акты, которые передадут в Управление благоустройства и ГЖИ.

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