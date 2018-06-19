Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.48 +0.79 73.48 +0.95
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пожилому мужчине, оказавшемуся на улице с запиской, помогли в больнице

Пожилому мужчине, оказавшемуся на улице с запиской, помогли в больнице

Пенсионера определили в медицинское учреждение.
сегодня в 19:47
  |  Общество

Одинокого 70-летнего мужчину, которого с запиской обнаружили в Чебаркуле, определили в специализированную больницу. Теперь с пенсионером работают специалисты по основному профилю заболевания в психоневрологическом учреждении. Кроме того, к проблеме подключились в министерстве социальных отношений региона, где заверили, что пожилому человеку окажут необходимую помощь.

Сейчас он в больнице и проходит курс лечения. Когда медицинская помощь будет оказана и мужчина пролечится, будем подключать к ситуации, начнется работа по восстановлению документов. Когда появится необходимость, будем определять в соответствующие учреждения. — пояснили в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Мужчина поступил в приемный покой больницы Чебаркуля в субботу, 16 июня. У него обнаружили записку с текстом «Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи и отца не привози. Не нужен — сдай его в дом престарелых». По предварительным данным, раньше он жил в Верхнем Уфалее.

Происшествия
32-летний житель Розы пропал на Южном Урале
сегодня в 08:42
32-летний житель Розы пропал на Южном Урале
Происшествия
Мужчина пропал после своего дня рождения на Южном Урале
вчера в 15:43
Мужчина пропал после своего дня рождения на Южном Урале
Происшествия
34-летняя дезориентированная женщина пропала на Южном Урале
вчера в 08:33
34-летняя дезориентированная женщина пропала на Южном Урале
Общество
«Не мог встать, а люди проходили мимо». Пропавшего пенсионера нашли живым через 4 дня
07.06.2018
«Не мог встать, а люди проходили мимо». Пропавшего пенсионера нашли живым через 4 дня
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Озерск и Снежинск получат 9,4 миллиарда рублей
сегодня в 20:32
Озерск и Снежинск получат 9,4 миллиарда рублей
Общество
Лось провел для туристов экскурсию по нацпарку «Зюраткуль»
сегодня в 20:27
Лось провел для туристов экскурсию по нацпарку «Зюраткуль»
Общество
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту слива опасных веществ в реку
сегодня в 20:11
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту слива опасных веществ в реку
Происшествия
Женщина-инвалид, ее брат и 3 три кошки задохнулись в чебаркульской квартире
  
сегодня в 20:05
Женщина-инвалид, ее брат и 3 три кошки задохнулись в чебаркульской квартире
Общество
Пожилому мужчине, оказавшемуся на улице с запиской, помогли в больнице
сегодня в 19:47
Пожилому мужчине, оказавшемуся на улице с запиской, помогли в больнице
Общество
На учащихся челябинской школы музыки оформляли банковские рассрочки
сегодня в 18:39
На учащихся челябинской школы музыки оформляли банковские рассрочки
Общество
Губернатор Челябинской области поздравил вице-президента «Трактора» с юбилеем
сегодня в 17:48
Губернатор Челябинской области поздравил вице-президента «Трактора» с юбилеем
Общество
Дорожники перекрывают улицу Братьев Кашириных для возведения опор
сегодня в 17:38
Дорожники перекрывают улицу Братьев Кашириных для возведения опор
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6