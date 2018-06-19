/ Пожилому мужчине, оказавшемуся на улице с запиской, помогли в больнице

Пенсионера определили в медицинское учреждение.

Одинокого 70-летнего мужчину, которого с запиской обнаружили в Чебаркуле, определили в специализированную больницу. Теперь с пенсионером работают специалисты по основному профилю заболевания в психоневрологическом учреждении. Кроме того, к проблеме подключились в министерстве социальных отношений региона, где заверили, что пожилому человеку окажут необходимую помощь.

Сейчас он в больнице и проходит курс лечения. Когда медицинская помощь будет оказана и мужчина пролечится, будем подключать к ситуации, начнется работа по восстановлению документов. Когда появится необходимость, будем определять в соответствующие учреждения. — пояснили в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Мужчина поступил в приемный покой больницы Чебаркуля в субботу, 16 июня. У него обнаружили записку с текстом «Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи и отца не привози. Не нужен — сдай его в дом престарелых». По предварительным данным, раньше он жил в Верхнем Уфалее.