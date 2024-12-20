Новый год до петровской реформы праздновали 1 сентября

Рассказываем о традициях и обычаях россиян 325 лет назад

Вот уже 325 лет подряд россияне празднуют Новый год с 31 декабря на 1 января. Решение о переносе праздника Петр I принял 20 декабря 1699 года как часть своей программы реформ, направленных на модернизацию страны и приближение к европейским стандартам.

Празднование Нового года 1 сентября в России имело свои уникальные традиции и обычаи, которые различались в зависимости от территории и социального статуса людей. В большинстве случаев оно было связано с традициями аграрного общества и православной церкви.

В России празднование Нового года 1 сентября включало в себя различные ритуалы, связанные со сбором урожая. В некоторых территориях проводили праздничные литургии, в рамках которых также совершались особенные обряды.

Тогда Новый год, как, впрочем, и сейчас, праздновали в кругу близких. Семьи устраивали застолья, пели песни, играли в игры. Россияне подводили итоги прошедшего года и строили планы на будущее.

Празднества сопровождались обилием блюд и угощений. Россияне готовили разные виды каш, пироги, пирожки, а также специальные блюда из свежих овощей и фруктов, которые только что были собраны с полей.

На некоторых территориях существовали особые народные обычаи: обряды очищения, гадания, языческие ритуалы, направленные на обеспечение хорошего урожая в наступающем году.

Отметим, перенос Нового года стал не просто техническим изменением, но и мощным импульсом к реформам, которые повлияли на весь ход российской истории.