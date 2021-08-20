Новый глава СК по Челябинской области назвал работу с детьми приоритетной

Петр Решетников заявил, что будет тесно сотрудничать с Евгенией Майоровой

О большом количестве преступлений в отношении детей в Челябинской области заявил руководитель Следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. По его словам, защита прав детей — один из основных приоритетов в работе ведомства, передает корреспондент ИА «Первое областное». Петр Решетников сообщил о готовности тесно сотрудничать по данным вопросам с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой.

«Каждое утро начинается с докладов о происшествиях, в которых присутствуют несовершеннолетние. Будем стараться максимально защитить детей от преступных проявлений. Но в то же время будем работать с детьми непроцессуальными способами, чтобы их самих оттолкнуть от тропы преступности. Несколько меня покоробило, что значительное количество преступлений связано со сбытом наркотических средств, и в этом задействована молодежь, учащиеся техникумов, вузов», — сообщил руководитель регионального СК Петр Решетников.

Также новый руководитель ведомства подчеркнул, что недостаточно только выявления преступлений, их расследования и привлечения виновных к ответственности.

«Надо большую работу проводить педагогическими коллективами, с ребятами, чтобы они понимали, насколько желание сиюминутного заработка может испортить всю жизнь или закончиться реальным сроком», — добавил Петр Решетников.

По его словам, нужно давать детям и подросткам альтернативу: в регионе существует множество волонтерских и патриотических направлений, а также возможностей заработать деньги своим умом.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Первое областное» о преступлениях, совершаемых над детьми, новый руководитель регионального СК подчеркнул, что необходимо, чтобы все органы, ведомства и структуры работали сообща. Также Петр Решетников заявил, что непримиримо относится к халатности людей, наделенных властью, которые должны принимать все меры по предотвращению гибели несовершеннолетних.

«В таких случаях я нетерпим к проявлению халатности, разгильдяйства, равнодушия со стороны чиновников. Я всегда так говорю: „Вы сами выразили свое желание, понимали, на что вы идете, какой уровень ответственности перед вами“. Поэтому, конечно, нужно повысить требования к сотрудникам органов власти, в том числе исполнительной, различного уровня. Чтобы они до конца и полно исполняли свои служебные обязанности по предотвращению преступлений», — ответил корреспонденту ИА «Первое областное» Петр Решетников.

По его словам, каждое уголовное дело должно заканчиваться не только внесением представления об устранении нарушений, также необходимо продумывать, что с точки зрения совершенствования закона позволит избежать в последующем таких трагедий или преступлений.

Возвращаясь к трагедии в Сулее, Петр Решетников отметил необходимость учета на местном уровне опасных сооружений и водоемов, а также других мест, чтобы в будущем обезопасить детей.

Напомним, днем 20 августа на встрече с журналистами руководитель регионального СУ СКР сообщил, что после смерти шестилетнего мальчика в поселке Саткинского района возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что ребенок утонул в котловане поселка Сулея.