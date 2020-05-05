Алексей Текслер проверил готовность ФАПов в Сосновском районе

Всего в 2020 году запланировано строительство более 20 пунктов.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 5 мая, отправился с рабочим визитом в Сосновский район, где проверил готовность новых фельдшерско-акушерских пунктов к вводу в эксплуатацию. Подробнее о визите сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сначала глава региона осмотрел ФАП, построенный в посёлке Витаминный. Там выстроили здание, в котором будет располагаться не только фельдшерско-акушерский пункт, но и жильё фельдшера.

«Ранее в поселении не было ни одного медицинского учреждения. Чтобы получить помощь, жителям приходилось преодолевать десятки километров. В ближайшее время будет установлено оборудование, и ФАП начнет работу»,— рассказали в правительстве.

Еще один новый ФАП построили в селе Архангельское, поскольку старое здание давно пришло в негодность. Он также готовится к приему первых пациентов.

«Востребованность новых объектов есть, мы будем эту работу продолжать. Сейчас ситуация особая, речь о коронавирусе, но первичная помощь — это основа основ. Здесь мы своих планов не меняем»,— сказал Алексей Текслер.

Также он отметил, что всего в 2020 году в Челябинской области запланировано к строительству 24 ФАПа, и новые объекты будут появляться оперативно.