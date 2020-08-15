Уникальное погребение бронзового века обнаружили челябинские археологи

Вероятно, таким способом раньше хоронили элиту общества.

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Археологи ЧелГУ обнаружили уникальное погребение при раскопках погребального комплекса Новониколаевский IV в Варненском районе Челябинской области. Учёные пришли к выводу, что таким способом хоронили элиту бронзового века. Подробнее сообщили в пресс-службе Челябинского государственного университета.

«Первое сооружение датируется эпохой поздней бронзы и представляет собой очень редкий и интересный объект. Находки погребений этой культуры встречаются в нашем регионе нечасто, поскольку, очевидно, основная масса населения в то время погребалась по обрядам, не фиксирующимся археологическими методами. Те же из погребений, которые уже были исследованы, отличаются разнохарактерностью и отсутствием стандартов. Вероятно, в них хоронили выдающихся членов коллектива, принадлежащих к элите»,— отмечает директор Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Как отмечают археологи, комплекс представлял собой ров квадратной формы, который окружал стену, облицованную каменной кладкой. И внутри этого рва находилась могила человека, перекрытая куполом. О том, что это был человек, принадлежащий к элите общества, говорит масштабность сооружения, а также его одиночное положение — захоронение находится на противоположном берегу от поселения того времени на отдельной площадке.

«Архитектура погребального комплекса напоминает архитектуру некоторых укрепленных поселений аркаимского времени, которые тоже окружала оборонительная стена. Хотя время его создания более позднее, чем эпоха Аркаима (на 400-500 лет), вполне очевидно, что это население продолжало некоторые традиции аркаимских племён»,— добавляют в пресс-службе ЧелГУ.

На данный момент учёные проводят анализ антропологического материала, чтобы представить результаты своих исследований на тематических конференциях.