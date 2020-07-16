На Аркаиме появится экологическая тропа

Она будет создана силами ЧелГУ.

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Челябинский госуниверситет создаст на Аркаиме экологическую тропу. Её проект был представлен на круглом столе, посвящённом проблемам и перспективам туризма в заповеднике. Тропа стала результатом совместной работы экологов, ботаников и археологов ВУЗа.



В распоряжении ЧелГУ есть 40 гектаров примыкающей к Аркаиму земли, однако их не использовали на протяжении множества лет. Университет на некоторое время дистанцировался от объекта, однако сейчас было принято решение вернуться к нему, заявил ректор ВУЗа Сергей Таскаев.

«Постепенно будем развивать территорию, чтобы возобновить научную и культурную составляющую. Программа долгосрочная — не на год и не на два»,— рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

По проекту экологической тропы одна из студенток ЧелГУ защитила дипломную работу на факультете экологии. Её итог на круглом столе представила старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования Анна Плаксина. Территория университета будет представлена 7 станциями. На них будут показывать природное разнообразие Южного Зауралья.

«Среди объектов тропы планируется представить историко-культурные объекты, почвенные разрезы, мониторинговые площадки, ботанические площадки, сад камней, информационные стенды»,— отметила Анна Плаксина.

В основном экологическая тропа будет использоваться для научных работ. Также там будут проходить полевую практику студенты.