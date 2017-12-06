/ Челябинский видеоблогер в скетче высмеял синтольные «руки-базуки»

Виталий Орехов снял своеобразный трибьют программе «Маски-шоу».

Талантливый челябинский видеоблогер Виталий Орехов, прославившийся благодаря своим роликам «Типичная маршрутка», «Типичная свадьба в деревне» и образу «БАТИ», снял новую работу и назвал ее «Маски в качалке». Как указал автор в описании, выпуск является пародией, трибьютом на популярную в 1990-х годах программу «Маски-Шоу». 5-минутная работа является набором скетчей о происходящем в тренажерном зале, подкрепленном музыкой, надписями и стилистикой «Масок».

Один из отрывков является аллюзией к жизни прославившегося в сети Кирилла Терешина по прозвищу «Мистер Синтол». Это 21-летний парень из Пятигорска, который «накачал» огромные бицепсы при помощи специальной смеси. Обхват его рук составляет около 60 сантиметров, неестественные объемы и цвет. Молодой человек уже получил всероссийскую известность, а также эфиры на федеральных каналах. Сейчас его подписчики опасаются, что «синтольное» увлечение может стоить в будущем Кириллу Терешину рук.

В своей работе челябинец Виталий Орехов вставил скетч, в котором герой собирает в душе все гели, мыло и шампуни, после чего закрывается в туалете и вкалывает их в бицепс, после чего получает «руки-базуки» как у Кирилла Терешина.

Менее чем за сутки работу посмотрели более 205 тысяч раз, она попала в тренды youtube. Пользователи поставили более 27 тысяч «лайков» и оставили свыше 1500 комментариев. Посмотреть ролик можно на youtube, встроить его нельзя из-за содержащейся ненормативной лексики.