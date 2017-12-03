/ Челябинский чемпион Сергей Ковалев снялся в клипе Виталия Гогунского

Песню «Дальние дали» исполнитель посвятил любви к Родине и ощущению братства.

На этой неделе актер и певец, прославившийся благодаря роли Кузи в «Универе», Виталий Гогунский представил клип на песню «Дальние Дали». Куплет также исполнил Юрий Стрелкин. К съемкам было привлечено множество известных лиц, большинство из которых являются боксерами или представителями смешанных единоборств. Среди них свою часть сыграл и челябинский чемпион мира по боксу Сергей Ковалев. «Крашер» выступил первым, за ним в кадре появились Игорь Жижикин, Сергей Харитонов, Никита Крылов, Сергей Бадюк, Денис Лебедев, Эдгард Запашный, Алексей Воевода, Роман Пеньковский, Сурен Балачинский, Адам Яндиев, Антон Голоцуцков, Дмитрий Труненков, Саид Дашук-Нигматулин, Владимир Сычев, Руслан Проводников, Тимур Айляров, Радмир Габдуллин, Аскольд Запашный, Фарид Исхаков, Андрей Горохов, Вадим Корнилов, Роман Гаврилов, Андрей Спивачук и Алексей Негодайло.

Эта песня посвящена двум великим чувствам — любви к Родине и ощущению братства, товарищества. Именно они помогают нашим мужчинам, защитникам, ученым и путешественникам выполнять свой долг, свою миссию вдали от родного дома. Моряки дальнего плавания, геологи-полярники и солдаты-пограничники — все объединены «чувством плеча», солидарностью и просто настоящей крепкой дружбой в одной цели: защищать, сохранять и развивать то, что мы называем таким теплым словом «наше» — наша земля, наш мир, наше будущее. — описали задумку авторы на youtube.

Клип уже успели посмотреть 88 тысяч человек, 4 тысячи поставили «лайки».

