/ «Магистр видеоблогинга» разъяснит челябинской молодежи перспективы популярной сферы

Дискуссия с экспертом состоится на площадке ЮУрГУ.

Перспективы видеоблогинга раскроют челябинцам 15 февраля. Жителей города приглашают к участию в проекте «Диалог на равных». Он создавался как всероссийская площадка для продуктивного общения молодежи с экспертами. Разговор о видеоблогинге поведет эксперт YouTube Константин Разетдинов — магистр видеоблогинга, как он сам себя называет.

Цель проекта — наглядно показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия — это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. — сказал заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Всех, кто желает ближе познакомиться со сферой видеоблогинга, ждут в ЮУрГУ 15 февраля в 17:00 (корпус 3Г, аудитория 202). Для посещения площадки нужна регистрация. Оставить заявку можно ЗДЕСЬ.

Добавим, что Константин Разетдинов добился значительных успехов в сфере видеоблогинга, не выезжая из Челябинска. Теперь он учит этому других.