Экология, «наливайки» и многодетные семьи: губернатор и генсек «Единой России» решали вопросы южноуральцев

Андрей Турчак и Алексей Текслер провели прием граждан и раздали поручения.

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Первым к руководителям обратился Ефимов Сергей, экоактивист, который борется за лес на улице Захарченко. В этот раз вопрос защитника природы касался рекультивации городской свалки Челябинска. Он напомнил, что в апреле 2019 года на первом экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна» была принята резолюция, содержащая выработанные на дискуссионных площадках предложения. Одно из них как раз и касалось рекультивации.

«Эксплуатация свалки началась в 1949 году. Рекультивации свалка подлежит с 1993-го года. Официально была закрыта только в 2018-ом. Количество размещенных отходов составляет 17,5 миллионов кубометров. Выбросы от свалки составляют 12% от всех выбросов», — привел цифры Сергей Ефимов.

Экоактивист обратился с просьбой взять на контроль выполнение протокольного поручения по итогам экологического форума в этой части.

«На рекультивацию городской свалки было направлено 4 миллиарда рублей, финансирование продолжится и в этом году. Большая часть средств — это федеральный бюджет, и только 20% — деньги областные», — рассказал Алексей Текслер.

Тем не менее, после обращения экоактивиста секретарь генсовета «Единой России» записал поручение для координатора проекта «Чистая вода» Владимира Бурматова и секретаря регионального отделения партии Владимира Мякуша проконтролировать выполнение работ по рекультивации свалки.

Обратился к Алексею Текслеру и Андрею Турчаку и еще один экоактивист. Аспирант ЧелГУ Даниил Плахотский попросил федеральный центр помочь региону с покупкой экологичного транспорта.

«Вопрос конечно ко мне, мы уже сделали прорыв — сделали 10 электрозаправок. Сейчас электротранспорта стало больше. Что касается общественного транспорта, мы сделали акцент на газомоторный транспорт. У нас холодный климат, и брать электротранспорт не выгодно. Мы направили порядка 600 миллионов и приобрели больше 60 экологичных автобусов», — отметил губернатор Челябинской области.

Многодетная мать Анна Ищенко обратилась к руководителям с просьбой материальной. В их семье воспитываются двое родных и шестеро приемных детей. Анна с мужем уже подготовили документы на усыновление седьмого. Досуг большая чета любит проводить за шахматами и игрой на гитаре. Женщина попросила губернатора и секретаря генсовета «Единой России» помочь семье в приобретении холодильника и стиральной машины.

«Спасибо за вашу работу с детьми, вы помогаете детям, слова большой благодарности. Мы вам поможем и подарки подарим. Вы подумайте, чем ещё можно помочь?», — попросил Алексей Текслер.

Всем детям семьи Ищенко вручили памятные подарки от губернатора и партии «Единая Россия», это были игрушки и книги.

С наболевшим вопросом о закрытии пивных «наливаек» обратилась Елена Сыркина. Женщину беспокоит тот факт, что они в большинстве своем располагаются на первых этажах жилых домов. Клиентура этих заведений часто в ночное и вечернее время устраивает пьяные дебоши под окнами добропорядочных жителей, мешая их сну.

Андрей Турчак заверил челябинку, что как только будет принят закон на федеральном уровне, подобный создадут и в Челябинской области. Над разработкой законопроекта в Москве уже работают.