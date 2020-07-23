Три экзамена на 300 баллов сдал выпускник из Снежинска

Мальчик набрал высшие баллы по информатике, русскому языку и математике.

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Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике. В этом году его сдали на 100 баллов 16 выпускников. Среди них — Арсений Сенокосов из Снежинска. Гимназист набрал 300 баллов за три экзамена.

Будущий студент рассказал, что очень рад таким результатам, поблагодарил своих педагогов. По словам Арсения, ему помогла подготовка к олимпиадам, так он лучше усваивал материал.

«Ну, а математику я люблю. Нравится ей заниматься, получаю удовольствие от новых и интересных задач», — поделился выпускник гимназии № 127 Снежинска Арсений Сенокосов.

По результатам пяти экзаменов, в Челябинской области насчитывают 122 стобалльника.

«Из них: 116 — уникальные, четыре 200-балльника и один 300-балльник. Напомню, 100 баллов по русскому языку набрали 66 выпускников, по информатике — 20, по литературе — 18, по географии — 2. Поздравляю всех ребят с блестящими результатами!» — прокомментировала начальник общего образования Минобрнауки Челябинской области Елена Тюрина.

Напомним, что в период ЕГЭ на Южном Урале работает «горячая линия», куда можно обращаться по телефону: +7(351)263- 25-17.