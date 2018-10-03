/ Ученый РАН про оползень в Катав-Ивановске: «Открылись какие-то источники под землей»

Оползень может быть связан с движением грунтовых вод.

Эксперт лаборатории сейсмичной активности РАН Филипп Верхоланцев прокомментировал движение оползня, который возник вблизи Катав-Ивановска. По его словам, сход грязевых масс может быть связан с движением грунтовых вод. Кроме того, Филипп Верхоланцев заверил, что оползень не является следствием выхода на поверхность земли разлома.

Оползень, возможно и связан с землетрясением, но то, что говорят, будто разлом вышел на поверхность, это, конечно, не так. Если бы это был разлом, то в течение нескольких секунд образовалась бы трещина, вокруг которой были бы еще оперяющие ее разломы. Этот оползень, скорее всего, связан с движением грунтовых вод. Вполне возможно, что землетрясение спровоцировало подвижки и открылись какие-то источники под землей. Но пока, без изучения самого оползня и очага землетрясения, однозначно что-то говорить нельзя. — рассказал сайту «Первый областной» младший научный сотрудник лаборатории природной и техногенной сейсмичности Пермского федерального исследовательского центра Филипп Верхолаванцев.

По словам Филиппа Верхоланцева, жителям Катав-Ивановска нечего опасаться. Оползень до жилого сектора не доберется, а землетрясение можно будет зафиксировать только с помощью специальных приборов.

Напомним, на территории Катав-Ивановска за прошедший месяц произошло два крупных землетрясения магнитудой более 5 баллов. А в конце сентября вблизи города появился гигантский оползень, происхождение которого изучают многие специалисты.