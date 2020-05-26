Челябинцы получат на одну квитанцию меньше

Единую платёжку формируют за электричество и тепло.

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Жители Челябинска станут получать на одну квитанцию меньше. «Уралэнергосбыт» и «УСТЭК-Челябинск» приняли решение о переходе на единую квитанцию за электрическую и тепловую энергию. Новый платёжный документ челябинцы увидят уже в первых числах июня.



Это стало возможным благодаря заключению агентского договора между компаниями. По его условиям сбыт электричества и тепла теперь осуществляет только ООО «Уралэнергосбыт». Отмечается, что изменения коснутся только жителей Челябинска в зоне теплоснабжения № 1.

«Это логичное решение. Уверен для жителей Челябинска, получать и оплачивать одну квитанцию просто удобнее. Кроме этого, это гораздо экономичнее и экологичнее. Каждый месяц компании печатают более миллиона квитанций, теперь это количество сократится почти вдвое. Мера позволит сберечь в среднем до тысячи деревьев в год»,— отметил генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

Платёжка за май будет иметь вид стандартной квитанции за электрическую энергию ООО «Уралэнергосбыт» с зеленой полосой. На внутреннем развороте будет дополнительная информация о начислениях за тепловую энергию, а также QR-код для оплаты. Деньги продолжат поступать напрямую ресурсоснабжающим организациям.

«Мы нацелены на оптимизацию процессов, чтобы наши клиенты тратили минимум времени на решение вопросов оплаты потреблённых ресурсов. Единая квитанция — один из шагов в сторону удобства и комфорта наших потребителей»,— сказал генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин.

Квитанция продолжит приходить в те же сроки, оплатить её необходимо успеть до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Для оплаты можно использовать привычные инструменты: — личные кабинеты «Уралэнергосбыта» и «УСТЭК-Челябинск», банковскими сервисы «Сбербанка», через систему «Город», для держателей карт Челябинвестбанка и с помощью личного кабинета «Челиндбанк».

Отметим, что в четверг, 28 мая в 11:00 на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного» состоится пресс-конференция о переходе на единую квитанцию за тепловую и электрическую энергию. На ней жители города смогут задать интересующие вопросы.