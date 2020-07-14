Новые аттракционы появились в парке Гагарина

Их привезли в Челябинск из Краснодарского края.

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В парке Гагарина появилось 16 новых аттракционов. Все они были привезены из Краснодарского края. По словам представителей челябинского парка, на юге России они успели зарекомендовать себя, а сейчас находятся в отличном состоянии и будут работать в полную силу.



Новые закупки, в свою очередь, были сделаны для детской площадки и игровой комнаты. Также были приобретены батут-кенгуру и спортивные батуты. Подрядчик дополнительно привезёт и ещё один аттракцион под названием «Дональды». Челябинцы могли видеть его в Саду Победы.

«Итого общее количество: 16 аттракционов. Из них это: 2 экстремальных, „Рэнджер“ и „Центрифуга“, семейные и детские для всех возрастов. Чем „Ренджер“ отличается от того, что стоял в парке Пушкина? У нашего 2 кабины, больше мощности, он выше и имеет возможность „зависать“ на верху, на долгое время, с дальнейшим скоростным спуском. Аттракцион из двух кабин совершает полный оборот 360 градусов. Максимальная вместимость: 32 посадочных места»,— рассказали «Первому областному» представители парка культуры и отдыха имени Гагарина.

Отмечается, что аттракционы заработают на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. Они предназначены и для работы зимой, но только до минус 10 градусов. Площадки будут работать весь год. Максимальная стоимость билетов на экстремальные аттракционы не превысит 200-250 рублей.