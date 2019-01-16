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сегодня в 17:29
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Такое решение принято главой государства по просьбе жителей города.
/ Тренеры «Металлурга» навестили Ваню Фокина, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске

Тренеры «Металлурга» навестили Ваню Фокина, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске

Представители «Сталеваров» пообщались с мамой мальчика и передали ей подарки для малыша.
сегодня в 11:34
  |  Хоккей

Одиннадцатимесячного Ваню Фокину, за судьбой которого следила, наверное, вся страна, навестили тренеры магнитогорского «Металлурга». Воспользовавшись тем, что их хоккеисты сейчас находятся в Москве, Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов приехали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где сейчас находится пострадавший малыш. Там представители «сталеваров» пообщались с мамой мальчика, спросили у нее о его состоянии и передали ему подарки.

Представители хоккейного клуба встретились с Ольгой — мамой Ивана, поговорили о состоянии мальчика, передали подарки и слова поддержки от всей команды и сообщили, что часть денег, собранных хоккеистами, будет направлена именно на помощь семье Фокиных, на борьбу за жизнь, на восстановление ребенка. — сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».

После того, как тренеры навестили мальчика, они отправились на встречу с президентом НИИ Леонидом Рошалем. Ему представители «Металлурга» вручили клюшку с автографами всей магнитогорской команды.

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