Новую схему мошенничества с использованием голосового меню выявил Центробанк

Утечка данных покупателей могла произойти из базы маркетплейса Joom.

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Новую схему мошенничества выявил Центробанк. Произошла утечка данных клиентов торговой интернет-площадки Joom. Чтобы получить сведения о счетах через голосовое меню одного из банков, злоумышленники использовали номера телефонов и последние цифры карт.

«Использованная схема позволила мошенникам узнать информацию об остатках на счетах своих потенциальных жертв. В дальнейшем эти данные применялись при мошеннических звонках клиентам в целях кражи денежных средств с банковских карт», — сообщает РБК.

Представитель ЦБ пояснил изданию, что такой способ мошенничества появился из-за несоблюдения одного из банков рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от незаконного доступа к их конфиденциальным данным через систему интерактивного голосового меню.

Добавим, что ситуация получила огласку после того, как клиентам банка стали поступать звонки от мошенников, которые владели информацией об остатке денег на их картах. Кроме того, номера телефонов и карт клиентов распространялись в интернете.