Мошенники обманули нескольких южноуральцев на 55 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка и органов самоуправления.

Послушать 00:00

В Челябинской области вновь несколько южноуральцев стали жертвами мошенников. С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Карталов, рассказав, что перевела 35 тысяч рублей на счет злоумышленников. Оказалось, что ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка. Девушке предложили оформить страховку на кредитный займ, для этого ей нужно было перевести им деньги.

Еще один случай произошел в Усть-Катавском городском округе. Там таксисту позвонил человек, который представился сотрудником местных органов самоуправления. Неизвестный попросил купить продукты, а также оплатить счет за интернет. После того, как таксист сделал все, о чем его попросили, денег за услуги ему не вернули. В итоге мужчина остался без 20 тысяч рублей и оплаты своих услуг.

«По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Мошенничество“. Максимальная санкция данной части статьи лишение свободы сроком до 5 лет», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Жителей региона просят быть внимательнее и проверять информацию, если им поступают подобные звонки. Если неизвестные представляются сотрудниками банка, рекомендуют прервать звонок и перезвонить по номеру горячей линии данного банка, чтобы уточнить, могли ли позвонить их сотрудники. В случае, если неизвестный человек позвонил вам и просит совершить манипуляции с денежными средствами, стоит проявить бдительность и постараться проверить личность звонящего.