Ресторанам, салонам красоты, баням и аттракционам разрешено работать в Челябинской области

Распоряжение о снятии ряда коронавирусных ограничений подписал Алексей Текслер.

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В Челябинской области снимается очередной ряд коронавирусных ограничений. Распоряжение об этом сегодня, 16 июля, подписал губернатор региона Алексей Текслер.



Теперь на Южном Урале могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания. Причём это касается не только летников. Также в полном объёме разрешено функционировать салонам красоты, косметическим, массажным и СПА-салонам, соляриям, баням и саунам. В парках и скверах региона могут начать работать аттракционы. Однако это не отменяет предписаний Роспотребнадзора, добавили в пресс-службе губернатора.

«Вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»,— подчеркнули представители правительства региона.

Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Сейчас по поручению губернатора будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований. Также до 26 июля в Челябинской области сохраняется режим повышенного готовности.