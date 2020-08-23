Челябинская красавица стала призёром конкурса «Миссис Россия»

Финал конкурса красоты и материнства прошёл в московском концертном зале «Астория».

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Красавица из Челябинска Екатерина Цветкова, мама четверых детей, получила титул «Миссис Россия Globe». Итоги конкурса «Миссис Россия», участие в котором приняли 35 красавиц со всех уголков России, подвели накануне в Москве.

37-летняя челябинка руководит строительной компанией, успевает быть примерной мамой для своих малышей, увлекается мотоциклами и участвует в различных конкурсах. Среди них оказался и конкурс красоты и материнства «Миссис Россия». По словам самой участницы, ей безумно понравилась подготовка к конкурсу, и неделя перед финалом пролетела мгновенно.

«Я с головой окунулась в мир женской красоты и изящных образов, шикарных вечерних платьев и украшений, дефиле и показов мод! Это точно войдёт в топ лучших событий моего 2020 года»,— написала на своей странице в Instagram Екатерина Цветкова.

Действительно, всего за несколько дней участницы успели представить новую коллекцию одного из брендов одежды, перевоплотиться в сказочных фей, принять участие в «Дне здоровья» и даже посадить кусты. В создании незабываемых и ярких образов красавицам помогали профессиональные стилисты и визажисты.

Отметим, что данный титул даёт право челябинской красавице представить Россию на международном конкурсе Mrs. Globe, который пройдёт в Китае. А уже сейчас Екатерина Цветкова возвращается домой.

Победительницей конкурса «Миссис Россия» стала мама троих детей Дарья Иванова из Нижегородской области.