/ Новый флюорограф появился в еткульской больнице благодаря Борису Дубровскому

Теперь жители Еткуля могут делать ФОГ в своем районе.

В мае этого года, на встрече с журналистами в городе Карабаш, губернатору Челябинской области рассказали о том, что в еткульской больнице не работает флюорограф. Предыдущий аппарат сломался, поэтому жителям Еткуля приходится ездить на необходимое обследование в соседние районы. Борис Дубровский пообещал взять вопрос под контроль, и сейчас устройство для обследования людей уже привезли в медицинское учреждение.

Цель всех преобразований в системе здравоохранения — сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдаленные села. — такой позиции придерживается Борис Дубровский.

Теперь жители Еткуля могут проходить обследование на новом аппарате. У него заявлена низкая лучевая нагрузка, дополнительные возможности в виде снимков в прямой и боковой проекции, в положении стоя и сидя.