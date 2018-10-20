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Голосовать за имя для челябинского аэропорта призвал Борис Дубровский

Итоги подведут в декабре.
сегодня в 12:58
  |  Общество

Варианты имени для челябинского аэропорта 290 раз прислали в Общественную палату региона. Сейчас письма обработали. Начинается этап голосования. Стать активнее призвал южноуральцев губернатор Борис Дубровский. Он отметил, что присвоение аэропорту имени совпадет с юбилейным для области годом, что является очень знаковым.

В мире более 200 аэропортов названы в честь выдающихся людей, и если у нас появится воздушная гавань с великим именем, это сделает наш регион более заметным на карте. Вообще сама идея этого проекта позволяет еще раз поднять и переосмыслить историю страны и своего родного края, взглянуть на себя по-новому. Я приглашаю всех южноуральцев принять участие в этом интересном и важном голосовании. Нам есть кем гордиться и чьи имена увековечивать. — сообщил Борис Дубровский.

С 29 октября по 7 ноября с помощью социологических опросов выберут 3 лучших имени для аэропорта. До 30 ноября будет идти финальное голосование, а 5 декабря подведут итоги.

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