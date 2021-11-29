Новогоднюю иллюминацию на улицах Челябинска включат в начале декабря

Такое поручение дала своим заместителям и главам районов мэр Наталья Котова

В Челябинске главы районов проводят подготовку общественных пространств к Новому году. Глава города Наталья Котова сегодня, 29 ноября, на аппаратном совещании поручила завершить все работы по монтажу новогодней иллюминации в начале декабря.

Так, глава Ленинского района Александр Орел доложил, что администрация разместила аукционы на строительство ледовых городков, а также проводятся работы по подготовке новогодней иллюминации и арт-объектов.

Сергей Кочетков, глава Металлургического района, сообщил, что в районе продолжается новогоднее световое оформление, также заключены контракты на строительство шести ледовых городков. Кроме того, определены места продаж елок, заявки от предпринимателей уже поступают.

Аналогичная работа проходит сейчас во всех районах Челябинска.

«Задание всем главам районов, Максиму Куляшову, Сергею Авдееву: обеспечить выполнение строительно-монтажных работ по размещению новогодней иллюминации города. Срок — начало декабря»,— поручила мэр.

Напомним, в минувшие выходные на площади Революции начали возводить ледовый городок, главная тема которого — «Сказочный лес».

Кроме того, 27 ноября в Курчатовском районе на «Лыжной базе» открыли большой каток с десятиметровой новогодней елкой.

19 ноября каток под открытым небом, подсвеченный звездами, открыли в детском парке имени Валентины Терешковой.