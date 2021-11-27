В Челябинске приступили к строительству главного ледового городка

Работы должны быть завершены до 24 декабря

Сегодня, 27 ноября, в Челябинске на площади Революции начали возводить ледовый городок. По данным городской администрации, все работы должны быть завершены до 24 декабря, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Площадку уже огородили небольшим забором, подрядчики завезли необходимые строительные материалы. Каркас одной из горок уже почти готов.

Темой главного челябинского ледового городка в этом году станет «Сказочный лес». Горожан ждут несколько горок, различные скульптурные композиции, в том числе «Царевна-лягушка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Дед Мороз», «Трон», лабиринты, ледяное панно «Символ года» и, конечно же, праздничная иллюминация. Также в городке установят ярмарочные павильоны и фотозону. Главным украшением станет большая новогодняя ель.

Ледовый городок обойдется администрации Челябинска в 8,5 миллиона рублей — именно такой была начальная цена аукциона, размещенного в конце октября. За эти деньги подрядчик должен построить городок, следить за его содержанием, а затем демонтировать.