Новогодний Челябинск сфотографировали с МКС

Столица Южного Урала попала в объектив Сергея Кудь-Сверчкова

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Челябинск с борта Международной космической станции. Снимок столицы Южного Урала стал частью проекта «Новогодняя Россия», в рамках которого Сергей Кудь-Сверчков выкладывает фотографии городов России, сопровождая их кратким описанием. Снимки появляются на странице космонавта в «Инстаграме».



«Крупный промышленный центр, включающий в себя предприятия металлургии, машиностроения и металлообработки, приборостроения, химической, легкой и пищевой промышленности. И это всё об одном Челябинске — следующем городе в рамках моего проекта „Новогодняя Россия“. Знаете ли вы, что Челябинск был одним из городов на Великом шелковом пути? Об этом напоминает навьюченный верблюд на гербе этого города»,— рассказал Сергей Кудь-Сверчков.

Выкладывать фотографии космонавт пообещал в течение всех новогодних праздников. Отметим, Челябинск стал четвертым городом в подборке астронавта. Начал проект «Новогодняя Россия» Сергей Кудь-Сверчков с Москвы. Сейчас в объектив космонавта уже попали Оренбург, Сочи, Иркутск, Благовещенск, Красноярск, Самара, Керчь, Астрахань, Екатеринбург, Новороссийск, Туапсе, Санкт-Петербург, Королёв, Сергиев Посад, Переславль-Залеский, Казань, Воронеж и Севастополь.