Участники медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» приехали в Челябинск

Цель мероприятия — напомнить людям о подвиге героев Великой Отечественной войны

Челябинск вошел в число городов, которые посетят участники патриотической медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах». Сегодня, 2 мая, они приехали в южноуральскую столицу на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа», чтобы не только показать всем желающим раритетные авто, но и напомнить о подвигах, которые совершали наши предки в годы Великой Отечественной войны, передает ИА «Первое областное».

Патриотический автопробег стартовал 1 мая в Екатеринбурге. До Дня Победы его участники проедут через Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов и Волгоград. Они планируют работать с молодежью, встречаться с ветеранами, восстанавливать солдатские захоронения. Автор проекта, уроженец Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Игорь Илык отметил, что в этом году старт экспедиции получился особенным.

«Он состоялся 1 мая — в Праздник Весны и Труда, когда люди по всей стране собираются вместе, чтобы почувствовать силу единства, уважение к труду и общую память о нашей истории»,— сказал он.

Участники остановились у памятника «Добровольцам-танкистам». Там всем желающим они показывали раритетные автомобили и рассказывали историю их создания.

Участники экспедиции почтили память тех, кто боролся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню. А затем напомнили молодежи и ветеранам СВО о подвигах советского народа. Встреча прошла в Штабе общественной поддержки.

«Считаем своим долгом напоминать людям о великом подвиге, который совершили наши бабушки и дедушки, весь советский народ, сдержав натиск фашистских захватчиков»,— прокомментировал Игорь Илык.

После для участников акции организовали экскурсию в Музее воинской славы.

Завершится экспедиция в деревне Самофаловка Волгоградской области, где в братской могиле захоронены медсестра Елена Артеева и связист Матвей Путилов из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Они погибли в боях за Сталинград. Участники экспедиции везут на могилу горсть родной земли.