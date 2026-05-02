В Челябинске подвели итоги городской легкоатлетической эстафеты-2026

Второй год подряд в главном забеге победу одержала команда «Сова»

Сегодня, 2 мая, в Челябинске завершилась 93-я городская легкоатлетическая эстафета на призы администрации города. В главном забеге победу одержала команда «Сова», основу которой составили студенты ЮУрГППУ. В драматичной борьбе они вырвали победу на самом финише у команды УралГУФК. Победителям главного забега был вручен главный приз — статуэтка «Бронзовый бегун», передает корреспондент ИА «Первое областное».

По традиции мероприятие началось с торжественного построения и парада участников. С приветственным словом к собравшимся обратились мэр города Алексей Лошкин и министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

«Это знаковое для нас спортивное мероприятие, с большой историей и традициями. Даже в самые сложные времена, в годы Великой Отечественной войны наши земляки выходили на старт и боролись за победу. Эстафета — это про единение, дружбу и любовь к здоровому образу жизни. Именно такие традиции делают нас сильнее», — отметил мэр Челябинска Алексей Лошкин.

В программе соревнований были три легкоатлетических забега, в каждом из которых был свой зачет — среди детских спортивных и общеобразовательных школ, спортклубов, студенческих команд, коллективов физической культуры и предприятий и т. д.

В главном забеге, как и год назад, победу одержала команда «Сова», основу которой составили студенты ЮУрГППУ. Большую часть дистанции лидировала команда УралГУФК.

Именно эти два коллектива и боролись за победу. И все же студенты-педагоги, усиленные профессиональными легкоатлетами, оказались быстрее. Они с небольшим отрывом прибежали к финишу первыми и завоевали главный приз — статуэтку «Бронзовый бегун».