В Челябинской области объявили режим «Беспилотная опасность» 2 мая

Аэропорт временно приостановил работу

Сегодня, 2 мая, в Челябинской области объявили режим беспилотной опасности. В правительстве региона южноуральцев предупредили о возможных перебоях со связью.

При объявлении режима беспилотной опасности важно сохранять спокойствие. Если вы узнали о нем, находясь на улице или в транспорте, необходимо укрыться в подземном переходе или ближайшем здании. Будучи дома, следует укрыться в комнате без окон.

Важно: запрещено снимать летящий беспилотник, а также работу ПВО, и выкладывать материалы в сеть. Это поможет врагу определить координаты ударов, оценить эффективность атак и спланировать новые нападения.

В случае обнаружения БПЛА необходимо позвонить по номеру 112.

Аэропорт Челябинска временно не принимает и не отправляет самолеты.