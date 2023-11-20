Новогодние каникулы — 2024 продлятся десять дней

Отдыхать начнем 30 декабря

В январе 2024 года жители Челябинской области (как и остальные россияне) будут отдыхать с 1-го по 8-е число включительно. С учетом 30 и 31 декабря, которые в этом году выпадают на субботу и воскресенье, новогодние каникулы продлятся десять дней. А следующая за ними рабочая неделя будет короткой, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, что еще летом правительство РФ утвердило график нерабочих праздничных дней на следующий год. Поскольку конец 2023 года совпадает с концом недели, каникулы начнутся с понедельник и в понедельник же закончатся. Совпадающие с выходными праздничные дни 6 и 7 января решили перенести на 10 мая (пятница) и 31 декабря (вторник) 2024 года соответственно.

Предпраздничная пятница, 29 декабря, будет полным рабочим днем. На работу после праздников большинство россиян выйдет во вторник, 9 января. Таким образом, трудовой год начнется в облегченном варианте — с четырехдневной рабочей недели.

Чтобы не запутаться в режиме труда и отдыха, сохраните у себя наш специальный календарь.

Ранее ИА «Первое областное» подробно писало обо всех праздничных нерабочих днях 2024 года.