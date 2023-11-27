Эксперты рассказали о стоимости аренды домов в Челябинске на новогодние праздники

Цена зависит от качества предлагаемых услуг

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, где отдохнуть на каникулах и сколько это будет стоить. Эксперты рассказали информагентству «Первое областное» о стоимости аренды коттеджей в Челябинске, а также о том, есть ли сейчас возможность снять дом.



В основном бронировать коттеджи на Новый год начинают уже в мае. Стоимость аренды домов может колебаться от 30 тыс. рублей и до миллиона рублей в месяц. Цена зависит от качества предлагаемого помещения, есть ли на территории баня или благоустроенный дворик, рассказывает руководитель компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов. В основном дома снимают с 20 декабря по 10 января, уточняет спикер.

Это самый пиковый сезон по сдаче загородных домов, и вариантов будет очень мало, добавляет директор агентства недвижимости «А1 Недвижимость» Степан Подпятников.

«Спрос будет превышать предложение. В пиковый сезон дома могут достигать высоких цен на сдачу в аренду. Думаю, стоимость будет в районе 15—20 тыс. рублей за сутки с семьи», — комментирует Степан Подпятников.

С активным развитием внутреннего туризма коттеджи могут арендовать и иногородние жители. Однако здесь, по словам Станислава Ахмедзянова, у тех же москвичей, привыкших к определенному уровню обслуживания, могут возникнуть вопросы к качеству услуг. И порой удобней снять домик на Увильдах, чем стоять в пробках в Челябинске, добираясь до жилья.

«Сейчас можно снять только отказные дома. Если у кого-то изменились обстоятельства, решили отдохнуть в другом месте и отказались от аренды дома», — отмечает спикер.

По данным витрины недвижимости РФ Restate, в Челябинске в ноябре средняя стоимость посуточной аренды дома в коттеджном поселке составила 50 тыс. рублей. В целом цены колеблются от 2900 рублей до 140 тыс. рублей. Примечательно, что на 7 сентября средняя цена за сутки была 77 тыс. рублей.

А для тех, кто решил провести новогодние каникулы в Северной столице России, авиаперевозчик увеличит количество рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно.

