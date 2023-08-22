Семь длинных выходных ожидает россиян в 2024 году

Рассказываем, как будем отдыхать в связи с праздниками

В 2024 году россиян ждет 118 выходных дней, в том числе 14 праздничных. Рабочих дней будет 248, причем четыре из них будут сокращенными. Подробнее о том, сколько длинных выходных и когда ожидает россиян в следующем году, — в материале ИА «Первое областное».







Новогодние праздники

В 2024 году новогодние праздники продлятся с 1 января, понедельника, по 8 января, понедельник, включительно. Поскольку в 2023 году 30 и 31 декабря выпадают на выходные дни, то суммарно россияне будут отдыхать десять дней. Первым рабочим днем в 2024 году станет 9 января, вторник. 6 и 7 января, которые выпадают на выходные, перенесли на 10 мая, пятницу, и 31 декабря, вторник.

Февральские выходные

День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, в 2024 году выпадает на пятницу. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд — с 23 февраля, пятницы, по 25 февраля, воскресенье. Четверг, 22 февраля, будет сокращенным рабочим днем.

Мартовские выходные

Аналогичная ситуация будет в марте: Международный женский день, отмечаемый 8 марта, также выпадет на пятницу, значит, выходными будут 8, 9 и 10 марта. Четверг, 7 марта, — сокращенный рабочий день.

Майские выходные

Выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда, начнутся с конца апреля и продлятся четыре дня: с 28 апреля, воскресенья, по 1 мая, среду. Рабочая неделя перед длинными выходными будет шестидневной — с 22 по 27 апреля включительно. А на первой неделе мая будет всего два рабочих дня — 2 и 3 мая.

На День Победы также будут отдыхать четыре дня подряд — с 9 мая, четверга, по 12 мая, воскресенье. Среда, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем.

Июньские выходные

День России, отмечаемый 12 июня, выпадет на среду и разделит пополам рабочую неделю. Вторник, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем.

Ноябрьские выходные

В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства отдыхать будут два дня — 3 ноября, в воскресенье, и 4 ноября, в понедельник. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября.

Декабрьские выходные

Выходные перед новогодними каникулами 2025 года начнутся с воскресенья, 29 декабря. Им также будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.

Таким образом, в 2024 году россиян ждет семь длинных выходных и одни двухдневные, но сдвинутые на день выходные.