/ Пассажиры пригородных поездов начнут путешествовать по местному времени

Нововведение вступает в силу с 1 августа.

Путешествовать на пригородных поездах с 1 августа станет удобнее. На билетах будут указывать только местное время отправления. Пассажирам из Челябинской области больше не придется ориентироваться на Москву.

Для удобства время прибытия и отправления на проездных документах будет указано с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах. — сообщили сайту «Первый областной» в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В связи с переходом на местное время пассажиров просят быть внимательнее и учитывать изменения.

Напомним, ранее в РЖД ввели аналогичные изменения для поездов дальнего следования. Новое время также появится на билетах с 1 августа. Новые бланки будут включать в себя уточненное время, а также разницы с Москвой.