/ Именитые южноуральцы поддержали Федора Конюхова перед кругосветным путешествием

Путешественник находится в штабе в Новой Зеландии.

Федор Конюхов продолжает подготовку к кругосветной экспедиции. Известный путешественник намерен обогнуть Антарктиду, а значит и земной шар, на весельной лодке. Стартует экспедиция из Новой Зеландии. Сейчас на острове раскинулся штаб Федора Конюхова: там находится вся аппаратура путешественника, а также вода и питание, которые он возьмет с собой.

Поддержку Федору Конюхову оказывают его друзья. Они вместе собрались в штабе путешественника. На встрече присутствовали директор челябинского филиала «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов и Олег Сиротин, президент нацпарка спорта и туризма «Тургояк», председатель совета директоров «Солнечная долина», председатель правления ЧРООО «Федерация фристайла России».

До старта путешествия Федора Конюхова остается несколько дней. Оно займет около 3 месяцев.

Ближайшее погодное окно 19−20 ноября. Мы ждем прихода обширного антициклона и северо-западного ветра, который должен отогнать лодку от берега Новой Зеландии и помочь Фёдору уйти на безопасное расстояние от побережья. Пока ждем погоду, вышли на лоцманском катере в океан, посмотрели стартовую линию и ситуацию за мысом. Все как обычно в Южном океане: накат под 2 метра и сильные течения у берега. Разобрались, куда несет течение, выработали тактику на первый день. — сообщила пресс-служба путешественника.

Напомним, Федор Конюхов отправится в путешествие на лодке «Акрос». На борту будут три системы выработки энергии — ветровая, солнечная и топливные картриджи. Само путешествие пройдет в три этапа. Сначала Федор Конюхов проплывет от Данидина (Новая Зеландия) до мыса Горн в Чили. Затем, уже в декабре следующего года, он отправится из Чили на Австралийский мыс Луин, после чего из Австралии поплывет обратно в Новую Зеландию.