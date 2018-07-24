/ Начинается финальная часть ремонта самой длинной улицы Челябинска

Дорожные работы скорректируют движение в двух районах.

До конца июля на самой длинной улице Челябинска, проспекте Победы, будет ограничено движение. В начале месяца на большом участке проезжей части срезали асфальт, и понемногу рабочие возвращают дороге прежний вид. На последнем участке, от улицы Чайковского до улицы Болейко, ремонт стартует уже 25 июля в 08:00. Автомобилистов заранее предупреждают об этом и просят скорректировать свой маршрут на ближайшие дни.

В это же время начнется ремонт на двух участках дороги в Тракторозаводском районе.

В связи с реконструкцией участка теплотрассы прекращено движение транспорта на участке от дома № 25 по улице Салютной до дома № 2 по улице Ковалевской до 20:00 15 сентября. Кроме того, на перекрестке улиц Салютная и Ковалевская закрыто движение до 20:00 20 августа. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, что ограничения движения действуют и на ЧМЗ. Там до вечера 3 августа закрыт проезд от 1-го Прокатного до 2-го Прокатного переулка. На участке ремонтируют газопровод.