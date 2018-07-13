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/ Проспект Победы и еще две улицы перекроют для челябинских автомобилистов

Проспект Победы и еще две улицы перекроют для челябинских автомобилистов

Коммунальные службы займутся ремонтом.
сегодня в 15:48
  |  Общество

Дорожные работы останавливают движение транспорта в городе. Жителей Челябинска предупреждают об ограничениях на трех улицах. Самое серьезное — на проспекте Победы, перед Новоградским трактом. Магистраль перекроют уже сегодня.

В связи с укладкой асфальтобетона ограничено движение транспорта по проспекту Победы на участке от улицы Ворошилова до Салавата Юлаева до 20 часов 20 июля. Сейчас дорожники начали укладку покрытия от Ворошилова в сторону северо-запада. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Также сегодня, 13 июля, перекроют движение по улице Конструктора Духова. Там будут строить ливневку. Работы затянутся до утра 14 июля.

На следующей неделе, в понедельник, введут ограничение на ЧТЗ. Автомобилисты не смогут подобраться к торговому комплексу «Башня». Здесь за работу возьмутся сотрудники газовых служб. Они будут работать на участке улицы Салютной возле домов № 27 и № 30 до 20 часов 22 июля.

Горожанам стоит внимательно планировать свой маршрут.

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