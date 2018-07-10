/ Дорожное покрытие на Свердловском проспекте обновлено на 80%

Заменены десятки тысяч квадратных метров асфальтобетона.

В ближайшее время коммунальные службы завершат укладку нового покрытия на Свердловском проспекте. Сейчас с помощью многотонных машин здесь поменяли 80% от заявленного участка. Все работы ведутся по федеральной программе «Безопасные и качественный дороги».

В этом году у нас 12 объектов, они стали больше по сравнению с прошлым годом. В этом году мы должны завершить работы на проспектах Победы и Свердловском. Уже завершены три — улицы Морская, Мраморная и дорога в аэропорт. Свердловский проспект — это уже четвертый объект из десяти, которые запланированы на этот год. Работы ведутся на трех участках: от Мастеровой до Комсомольского проспекта, от Островского до проспекта Победы и от улицы Калинина до Труда. — рассказал сайту «Первый областной» замдиректора по строительному контролю улично-дорожной сети МБУ «Управление дорожных работ» Сергей Орлов.

Дальше дорожники возьмутся за ремонт проспекта Победы. Там на участке от улицы Ворошилова в сторону Салавата Юлаева будет заменено покрытие на асфальтобетон. Предварительные работы уже проведены.