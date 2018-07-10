Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.83 -0.29 73.94 +0.04
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ Дорожное покрытие на Свердловском проспекте обновлено на 80%

Дорожное покрытие на Свердловском проспекте обновлено на 80%

Заменены десятки тысяч квадратных метров асфальтобетона.
сегодня в 16:33
  |  Общество

В ближайшее время коммунальные службы завершат укладку нового покрытия на Свердловском проспекте. Сейчас с помощью многотонных машин здесь поменяли 80% от заявленного участка. Все работы ведутся по федеральной программе «Безопасные и качественный дороги».

В этом году у нас 12 объектов, они стали больше по сравнению с прошлым годом. В этом году мы должны завершить работы на проспектах Победы и Свердловском. Уже завершены три — улицы Морская, Мраморная и дорога в аэропорт. Свердловский проспект — это уже четвертый объект из десяти, которые запланированы на этот год. Работы ведутся на трех участках: от Мастеровой до Комсомольского проспекта, от Островского до проспекта Победы и от улицы Калинина до Труда. — рассказал сайту «Первый областной» замдиректора по строительному контролю улично-дорожной сети МБУ «Управление дорожных работ» Сергей Орлов.

Дальше дорожники возьмутся за ремонт проспекта Победы. Там на участке от улицы Ворошилова в сторону Салавата Юлаева будет заменено покрытие на асфальтобетон. Предварительные работы уже проведены.

Общество
Укладка асфальта на Свердловском проспекте затянулась на месяц
03.07.2018
Укладка асфальта на Свердловском проспекте затянулась на месяц
Общество
Экологичный и транспортабельный асфальтобетонный завод открыли в Челябинской области
29.06.2018
Экологичный и транспортабельный асфальтобетонный завод открыли в Челябинской области
Общество
Свердловский проспект перекроют для укладки нового асфальта
27.06.2018
Свердловский проспект перекроют для укладки нового асфальта
Общество
Асфальт ушел под землю на перекрестке в Тракторозаводском районе
20.04.2018
Асфальт ушел под землю на перекрестке в Тракторозаводском районе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Странные звуки, исходящие от ТЭЦ, напугали челябинцев
  
сегодня в 19:52
Странные звуки, исходящие от ТЭЦ, напугали челябинцев
Общество
Долевое строительство станет безопаснее
сегодня в 19:45
Долевое строительство станет безопаснее
Общество
Челябинск затопило после сильного ливня. Видео
  
сегодня в 19:38
Челябинск затопило после сильного ливня. Видео
Общество
Окно в пропасть. Как родителям уберечь детей от падений из пластиковых окон
сегодня в 18:38
Окно в пропасть. Как родителям уберечь детей от падений из пластиковых окон
Общество
Челябинский дайвер рассказал о сложности спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде
сегодня в 18:32
Челябинский дайвер рассказал о сложности спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде
Общество
Ливни и грозовые раскаты продолжатся на Южном Урале
сегодня в 18:30
Ливни и грозовые раскаты продолжатся на Южном Урале
Общество
137 домов останутся без воды в Челябинске. Адреса
сегодня в 17:29
137 домов останутся без воды в Челябинске. Адреса
Общество
Эффективность властей, подготовка к отопительному сезону и «коммуналка». Смотрите на 1obl. tv совещание глав
сегодня в 16:43
Эффективность властей, подготовка к отопительному сезону и «коммуналка». Смотрите на 1obl. tv совещание глав
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6