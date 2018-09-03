/ В ЮУрГУ адаптируют иностранных студентов

Учащиеся максимально привлекают гостей к культурной жизни университета.

На сегодняшний день в ЮУрГУ учатся около 200 иностранных студентов из 48 стран мира. Учащиеся и волонтёры университета делают всё, чтобы учёба в России для них была комфортной и продуктивной. Руководитель центра социокультурной адаптации ЮУрГУ Диана Валеева говорит, что адаптация иностранных студентов начинается уже на первых занятиях.

Таких центров в России очень мало, буквально 2−3. Адаптационная работа начинается уже на первых занятиях в группах иностранных студентов. Мы приходим к ним на пары, рассказываем о том, по каким вопросам они могут к нам обратиться, даем наши контакты. Затем мы проводим для них знакомства с нашими волонтерами. У нас около 80 волонтеров, это активные студенты ЮУрГУ, которые хотят показать иностранцам нашу страну, ее культуру и традиции. — рассказала Дина Валеева.

Знакомство иностранцев с волонтёрами проходит в формате Speed Dating. За две минуты студенту из другой страны необходимо рассказать о себе каждому из волонтёров, но обязательно на русском языке. Мероприятие помогает наладить контакт.

Главный совет — не бояться говорить по-русски, даже если что-то получается не сразу. Больше общаться: на улице, в общежитии, в интернете, в магазине, на почте, везде. Читать книги и смотреть фильмы: так вы узнаете много о культуре и истории России и выучите новые слова и конструкции. Также нужно завести бумажный словарь и учить хоть немного новых слов каждый день русский язык непростой, поэтому советуем посещать все уроки и внимательно слушать преподавателя, так как пробелы в базовой грамматике потом трудно восполнить. — говорит Дина Валеева.

Отметим, что для практики языка Центр социокультурной адаптации ЮУрГУ периодически вовлекает студентов в программу «Разговорный клуб», во время которой студенты обсуждают разные актуальные темы. Кроме того, в центре проводятся различные дни национальных культур, чтобы иностранные студенты могли почувствовать себя как дома.