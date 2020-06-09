Новое арт-пространство появится в Сатке

Открытие объекта запланировано на лето.

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В Челябинской области появится новое креативное общественное пространство. В Сатке в здании филиала ЮУрГУ организуют объект «Арт-Сатка», в котором уже идут ремонтные работы и перестраиваются помещения на 1 этаже.



Как рассказали «Первому областному» в фонде «Собрание» локацию для «Арт-Сатки» можно назвать удачной. Здание находится в центре, а рядом с ним расположены скверы, административные и учебные здания. В перспективе выбранное место имеет шансы стать центром притяжения горожан и туристов.

«Фонд „Собрание“ получил на реализацию данного проекта грант Президента РФ. Его цель — создание современной площадки для социализации, саморазвития и досуга жителей Саткинского района. Здесь планируется сделать несколько функциональных зон, оснащенных мультимедийным оборудованием, а также оборудованием для людей с ограниченными возможностями»,— рассказали представители фонда «Собрание».

«Арт-Сатку» планируют сделать комфортным местом досуга, а также коммуникационной площадкой, на которой будут формироваться и общественные инициативы, обмен знаниями и информацией. Также место может стать пространством для проведения мероприятий для самой разной аудитории. Отмечается, что открытие объекта планируется уже этим летом.