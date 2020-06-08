Медведя, живущего в кафе под Саткой, закидывают окурками и бутылками

Проезжающие мимо люди сами создают для животного плохие условия.

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Некоторое время назад жители Челябинской области обеспокоились тем, что медведь Малыш, живущий в придорожном кафе под Саткой, находится в ужасных условиях. Ведь прежний хозяин продал бизнес, а в данный момент предприятие вынуждено было закрыться из-за пандемии коронавируса. На информацию отреагировал губернатор Алексей Текслер, а также региональные зоозащитники.

На место тут же выехали волонтеры фонда «Спаси меня» известного ветврача Карена Даллакяна. Именно благодаря помощи Даллакяна в 2012 году был построен этот самый вольер — с берлогой и всеми необходимыми условиями для жизни медведя, которому на тот момент было около 5 лет. И тогда он даже впервые ушел в зимнюю спячку.

Оказалось, что даже при закрытом кафе, за медведем все равно ухаживают — убирают раз в три дня его вольер, а в соседнем кафе для него варят каши — то, чем привык он питаться.

«Очень большую роль в тех самых ужасных условиях сыграл человеческий фактор. Ведь проблема в том, что любой, кто останавливался у кафе, начинал подкармливать медведя. Находили окурки, бутылки от алкоголя, а также пакеты от продуктов, упаковки. Все это внутри вольера было. И медведь мог это скушать. Вся клетка каждый день загажена. Даже наши волонтеры лично наблюдали ситуацию, когда пара дальнобойщиков пытались напоить медведя энергетическими напитками», — поделился Карен Даллакян.

По заявлению ветврача, медведь выглядит здоровым, его жизни ничего не угрожает. Но для его безопасности нужно делать второе ограждение — спасать от «зевак», которые подходят к нему. Для небольшой дополнительной охраны владельцы кафе, которые теперь заботятся о Малыше, даже привязали сторожевую собаку, которая призвана отпугивать жаждущих «помочь» медведю.

«Кто-то мне писал — заберите медведя к себе. Но для этого нужно строить новый безопасный вольер высокой стоимостью. Прошлый обошелся в полтора миллиона рублей. Не нужно забывать, что медведь — опасное животное. Он ломает все. Ни один приют не имеет возможность даже территориальную для строительства такого вольера», — отметил Карен Даллакян.

При этом, основатель фонда «Спаси меня» уверен, что даже при существовании возможности вывезти медвежонка из придорожного кафе, делать это не стоит. Привыкший к этой местности с рождения косолапый испытает большой стресс от переезда. А выпустить в дикую природу не получится — он родился в неволе, в передвижном зоопарке, который и подарил придорожному кафе Малыша в благодарность за помощь.