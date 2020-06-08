В два раза за выходные увеличилось число больных коронавирусом в Саткинском районе

От инфекции скончались 2 человека.

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Резкий рост числа больных коронавирусом зафиксирован в Сатке. За выходные число больных увеличилось с 32 до 64 человек. Кроме того, два пациента скончались от заболевания. Рост числа больных объяснили в Саткинской районной больнице. По словам представителя учреждения, в первую очередь это связано с отработкой контактного круга лиц.



«Увеличение числа больных связано с контактным кругом лиц, с обработкой этого контактного круга. По умершим — одна женщина 1959 года и одна женщина 1960 года. У всех причина смерти COVID-19. По заболевшим: у большинства болезнь протекает бессимптомно, 52 находятся в стационаре»,— рассказала «Первому областному» пресс-секретарь Саткинской районной больницы Ольга Шиганова.

Напомним, по официальным данным на утро 8 июня в Челябинской области COVID-19 подтверждён у 3 993 человек, из которых 146 было выявлено за прошедшие сутки. В общей сложности за период пандемии от коронавируса излечились 1 867 жителей области. Помимо этого в регионе от заболевания за прошедшие сутки скончались 2 человека.

Отметим, что серьёзнее отнестись к распространению COVID-19 в регионе призывают региональные власти. Так, губернатор Алексей Текслер отметил, что южноуральцы не всегда соблюдают меры безопасности и профилактики и забывают о коварности и опасности вируса. Глава региона попросил жителей ответственнее относиться к мерам профилактики.