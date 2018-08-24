/ Лекторий под открытым небом и экотропа появятся на Алом поле

На реконструкцию парка выделено почти 25 миллионов рублей.

Сквер на Алом поле готовится преобразиться к осени. Сейчас там идут работы по укладке покрытия для пешеходных дорожек, а вместо старого фонтана появится площадка для отдыха. Подробнее о работе рассказал глава Центрального района.

На месте бывшего полуразрушенного фонтана, который, безусловно, пришел в негодность, появится ротонда — круглая зона отдыха с возможностью использовать ее как лекторий под открытым небом или другие массовые мероприятия. Здесь предусмотрены небольшие планшеты, при необходимости можно выводить сюда видеопроекции. — рассказал сайту «Первый областной» глава администрации Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.





Разработкой архитектурного проекта занимались представители строительной компании «Легион». Сначала были собраны предложения по благоустройству от жителей города, в том числе от учеников ближайшей гимназии № 1. Предлагается площадку для отдыха использовать как пешеходную зону.

Здесь стояла сложная задача, нужно было решить вопрос с пешеходным трафиком. Всем известно, что Алое поле — это не только рекреационная зона, но и проходное место. Архитектор днями ходил здесь, чтобы отследить пешеходные трафики. В течение месяца все эти тропиночной сети были зафиксированы. Мы максимально оставим газоны и зеленые насаждения, но и перекрывать травой тропинки не будем. — продолжает глава района.





Проект реализуется за счет нескольких источников — федеральных, городских и районных средств. 9,4 миллиона выделено из бюджета РФ, 3 миллиона из казны Челябинска, еще 12 направят из средств Центрального района.

Отметим, что еще несколько проектов преображения реализуется в Челябинске. Благоустраивают эко-тропу в сквере на пересечении Захаренко и Молдавской и территорию за сквером ДК «Колющенко».